В России стало больше детей с врождёнными аномалиями глаз и сердца

В России выросло число детей с пороками развития органов зрения. Как сообщает News.ru, за четыре года число таких пациентов в возрасте от 0 до 14 лет увеличилось на 42%. Если в 2014 году их было 6019 человек, то в 2018-м стало уже 8545. Среди подростков рост числа составил вовсе 56%.

По словам профессора, доктора медицинских наук, офтальмохирурга Вячеслава Куренкова, основная причина врождённых аномалий зрения — воздействие отравляющих веществ, вирусов, инфекций на плод во время беременности.

Сходная ситуация с пороками сердца у детей. В возрасте до 14 лет число пациентов выросло на 15%, подростков 15–17 лет — на 7,3%. По словам кардиохирурга Алексея Фёдорова, основными причинами этих заболеваний также являются неблагоприятное воздействие окружающей среды, сбои в геноме, курение и наркомания.