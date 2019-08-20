Молодёжь Ростовской области провела флешмоб в поддержку фестиваля "Таврида-Арт"

60 человек, которые отправились на фестиваль "Таврида-Арт" в крымский Судак из Ростовской области, успели перед отбытием провести флешмоб. Из человеческих фигур они составили слово "Арт". Трансформацию сняли с беспилотника и смонтировали ролик, сообщил газете "Взгляд" представитель агентства развития молодёжных инициатив Ростовской области Святослав Кундрюков.

— Флешмоб вместе с краткой репетицией будущих выступлений занял около получаса... На фестиваль отправились ребята совершенно разноплановых увлечений. Они готовились по разным направлениям: танцы, КВН, музыка, — рассказал Кундрюков.

Фестиваль соберёт на одной площадке в целом около пяти тысяч участников, а также 30 тысяч зрителей. Он проводится на полуострове с 2015 года.

На днях флешмоб в поддержку фестиваля прошёл в Карачаево-Черкесии.