Голикова рассказала, каким способом может быть повышена зарплата медиков

Так, у руководителей больниц, поликлиник и так далее могут забрать право решать, сколько платить сотрудникам. Они нередко экономят.

Правительство, согласно указанию президента РФ Владимира Путина, к концу сентября определится с вариантами того, как можно добиться повышения зарплаты медиков первичного звена. Об этом после совещания главы государства с членами кабмина сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она озвучила несколько возможных способов повышения выплат.

— Мы жёстко фиксируем структуру заработной платы (оклад, компенсационные, стимулирующие и внутри этого дифференциацию), чтобы это не было отдано на откуп руководителям медучреждений, и они, экономя фонд оплаты труда, перераспределяли его не в пользу тех, кто реально работает, — рассказала Голикова журналистам.

Ещё один вариант — введение доплаты, которая производились в рамках нацпроекта "Здоровье".

Путин сегодня в ходе этого совещания заявил, что ресурсы на нацпроект "Здравоохранение" нужно потратить с умом.