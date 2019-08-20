Сбивший группу спортсменов-инвалидов под Тулой сделал это намеренно

От серьёзных травм и гибели спортсменов спасли их коляски. Они приняли весь удар на себя.

В Алексинском районе Тульской области мужчина, лишённый водительского удостоверения ещё в 2013 году, сел за руль и специально сбил троих членов паралимпийской сборной России, которые находились на обочине дороги. Подробности инцидента приводит Mash.

Команда паралимпийцев приехала в город Алексин на сборы. Сначала мимо Дианы Цыплиной, Александра Легостаева и Сергея Сафина спокойно проехал водитель автомобиля Chevrolet Lanos, а потом вдруг развернулся и направил автомобиль на спортсменов.

Мужчина решил скрыться с места происшествия, но умудрился потерять номер, по которому его и нашли правоохранители.

— 39-летний местный житель доставлен в отдел МВД для разбирательства. По результатам проводимой в полиции проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в Управлении МВД РФ по региону.

Спортсмены отделались лёгкими травмами, так что выступят на чемпионате Европы.

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