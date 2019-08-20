Подтверждена гибель двух россиян при крушении вертолёта в Греции

По данным местных СМИ, в частном самолёте с местным пилотом летели женщина и ребёнок.

В Греции при крушении вертолёта действительно погибли двое россиян. Эту информацию подтвердили в Посольстве РФ в Афинах, сообщает РИА "Новости".

По словам дипломатов, скончался также пилот, который был гражданином Греции. По данным местных СМИ, пассажирами-россиянами были женщина и ребёнок.

Напомним, небольшой частный вертолёт упал у острова Порос сегодня после полудня. Он летел из Галаты в афинский аэропорт. Пилот допустил столкновение с линией электропередачи, после чего и произошла авария.