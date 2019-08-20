Подтверждена гибель двух россиян при крушении вертолёта в Греции

В Греции при крушении вертолёта действительно погибли двое россиян. Эту информацию подтвердили в Посольстве РФ в Афинах, сообщает РИА "Новости".
По словам дипломатов, скончался также пилот, который был гражданином Греции. По данным местных СМИ, пассажирами-россиянами были женщина и ребёнок.
Напомним, небольшой частный вертолёт упал у острова Порос сегодня после полудня. Он летел из Галаты в афинский аэропорт. Пилот допустил столкновение с линией электропередачи, после чего и произошла авария.
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