В Подмосковье потерпел крушение воздушный шар — видео с места ЧП

В Подмосковье в районе посёлка Подосинки недалеко от Дмитрова воздушный шар с людьми при приземлении застрял в проводах линии электропередачи. В корзине в это время находилось семь человек: шесть пассажиров, в том числе ребёнок, и пилот. Пострадал 40-летний пилот В. Радюк. У него ушиб ноги.

Лайф получил видео с места происшествия. Видно, что корзина висит на столбе, а сдувшееся полотно свисло через провода.

Полёт был недолгим. Вылетел шар примерно от деревни Парамоново, что в пяти километрах от места крушения.

Ранее сегодня сообщалось, что двое россиян погибли в результате падения вертолёта в Греции.