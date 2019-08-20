В Приморье погибла певица Олеся Яковлева

Она участвовала во многих песенных конкурсах — "Океанский проспект", "Бродвей" и "СТС зажигает суперзвезду".

В Приморском крае умерла российская певица Олеся Яковлева.

— Только что мне принесли скорбную весть. Не стало ещё одного моего хорошего друга <...> Олеси Яковлевой, — сообщил друг артистки Вадим Павлов на своей странице в "Фейсбуке".

Как сообщают местные СМИ, Яковлева утонула. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. Прощание с певицей состоится 21 августа. У Яковлевой остался муж и четырёхлетний ребёнок.

Исполнительница была участницей многих песенных конкурсов — "Океанский проспект", "Бродвей" и "СТС зажигает суперзвезду". Кроме того, она была солисткой Приморской филармонии.