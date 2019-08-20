Фрик-звезда Яковлева опровергла информацию о передозировке наркотиками

Она получила известность в 2010 году, приняв участие во многих телешоу. С тех пор имеет репутацию светской львицы.

Фрик-звезда Света Яковлева сообщила Лайфу, что информация о её госпитализации из-за передозировки наркотиками ложная. Как рассказывает женщина, Николай Титов, который распространил эту новость, представляясь её пиар-директором, вовсе не работает с ней. Мужчина является "старым знакомым" Яковлевой, который, по словам фрик-звезды, пытается "осрамить её имя".

— Этот мошенник пытается осрамить моё имя и мою карьеру своей лже-информацией. Он говорит людям, что я их через него пропиарю, за это и собирает деньги. Все салоны, магазины, клубы верят ему, платят и остаются ни с чем. Он пытался в прошлом году взломать мой аккаунт, распространял слух, что я попала в психушку. Никаких подтверждений не было, просто непонятные фотографии грязных полов и надписи, что я в психбольнице, — рассказала Яковлева.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на Николая Титова сообщили, что фрик-звезда Света Яковлева была доставлена в реанимацию. Женщина получила известность в 2010 году, приняв участие во многих телешоу. С тех пор имеет репутацию светской львицы.