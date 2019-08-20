В Пентагоне заверили, что не создавали запрещённые ДРСМД ракеты

В США отвергают обвинения в разработке крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер ТАСС.
— Это не так, — ответил собеседник в качестве комментария на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что испытание США ракеты 18 августа говорит о том, что её разработки начались давно.
— Разработка обычных крылатых ракет наземного базирования находится на раннем этапе тестирования. Для первоначальной оперативной готовности потребуются годы, — сказал собеседник агентства.
Вашингтон намерен исследовать, развивать и испытывать обычные крылатые ракеты наземного базирования и баллистические ракеты. В Пентагоне намерены проводить тестирование таких систем для определения их способностей и будущего встраивания в архитектуру национальной обороны, отметил представитель Минобороны США.
— Проведённое испытание является подтверждением этого решения, — добавил Карвер.
Напомним, 18 августа Пентагон испытал ракеты наземного базирования с дальностью полёта более 500 километров. По мнению российской стороны, это свидетельствует о давней разработке вооружений, а также о том, что именно США привели к срыву договорённости, а не Россия, как утверждает Вашингтон.
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