В Пентагоне заверили, что не создавали запрещённые ДРСМД ракеты

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Фото © Flickr / David B. Gleason

Пентагон якобы приступил к созданию такого вооружения только после приостановления выполнения своих обязательств по договору.

В США отвергают обвинения в разработке крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер ТАСС.

Это не так, — ответил собеседник в качестве комментария на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что испытание США ракеты 18 августа говорит о том, что её разработки начались давно.

Разработка обычных крылатых ракет наземного базирования находится на раннем этапе тестирования. Для первоначальной оперативной готовности потребуются годы, — сказал собеседник агентства.

Вашингтон намерен исследовать, развивать и испытывать обычные крылатые ракеты наземного базирования и баллистические ракеты. В Пентагоне намерены проводить тестирование таких систем для определения их способностей и будущего встраивания в архитектуру национальной обороны, отметил представитель Минобороны США.

Проведённое испытание является подтверждением этого решения, — добавил Карвер.

Напомним, 18 августа Пентагон испытал ракеты наземного базирования с дальностью полёта более 500 километров. По мнению российской стороны, это свидетельствует о давней разработке вооружений, а также о том, что именно США привели к срыву договорённости, а не Россия, как утверждает Вашингтон.

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