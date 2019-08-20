В Рособрнадзоре исключили запрет на телефоны у школьников

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Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Эта тема в России обсуждается уже длительное время. У радикальных мер есть и сторонники, и противники.

В Рособрнадзоре заявили, что правила по использованию телефонов учениками в школах не предполагают запрета на мобильные устройства, а только являются рекомендациями. Предложение обсудил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и педагогический совет Ленинградской области. Трансляцию вела Президентская библиотека.

Это не запрет ни в коем случае на мобильные телефоны. Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс, не мешать работе школы, чтобы школа давала хорошее, качественное образование, — высказался глава ведомства.

Месяцем ранее с инициативой запретить смартфоны в школах для учеников выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Частично с ней согласился депутат Госдумы глава Общероссийского общественного движения "Образование для всех" Олег Смолин.

Перед её заявлением Министерство просвещения России, напротив, предложило посредством мобильных приложений и компьютерных игр обучать детей.

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