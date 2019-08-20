Медведь загрыз французского композитора в Канаде

Согласно предварительной версии, хищник в ночь на 15 августа утащил спящего Готье из палатки в лес.

На французского композитора Жюльена Готье напал медведь гризли, когда он в рамках культурного проекта путешествовал по канадской Аляске. Как сообщает издание France Musique, мужчина скончался от многочисленных ран.

Согласно предварительной версии, хищник в ночь на 15 августа утащил спящего Готье из палатки в лес. Обглоданное тело музыканта нашли на следующий день.

На Аляску 44-летний композитор приехал вместе со своей подругой-фотографом. Они хотели сплавиться на 1,5 тысячи километров по реке Маккензи в рамках проекта под названием "Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото... и виолончель!".

А в Хабаровском крае ранее медведь утащил покойника из могилы.