Скончалась актриса Александра Назарова

Она снималась во многих популярных фильмах и телесериалах, в том числе в "Бригаде", "Моей прекрасной няне".

В возрасте 79 лет умерла народная артистка России Александра Назарова, сообщается на сайте Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой.

— Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить, — отметили коллеги актрисы.

В театре добавили, что о дате и месте прощания с Александрой Назаровой будет сообщено позже.

Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах". Кроме того, актриса активно снималась в телесериалах, в том числе в "Бригаде", "Моей прекрасной няне" и других.

Александра Назарова работала в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре. В 2001 году она удостоилась звания народной артистки России.