Трамп поддержал идею о возвращении России в G8

"Большая восьмёрка" стала "Большой семёркой" в 2014 году на фоне событий в Крыму.

Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8, сообщает AFP.

— Думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в (G8. — Прим. Лайфа), — приводит слова Трампа пресс-служба Белого дома.

Напомним, G8 стала G7 в 2014 году, когда на фоне событий, связанных с Крымом, другие страны-участницы решили собрать очередной саммит без России.

При этом государства, входящие в G7, призывали вернуть Россию. В частности, такое заявление делал премьер-министр Италии Джузеппе Конте и посол по подготовке президентства Франции Жан-Пьер Тебо.