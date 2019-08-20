РФ опередила Венесуэлу по поставкам нефти в США

Таким образом, Россия оказалась на восьмом месте в списке самых крупных экспортёров.

Объём российской нефти в США за первые пять месяцев 2019 года увеличился практически в три раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные американского Управления энергетической информации (EIA).

За это же время поставки нефти из Венесуэлы в США уменьшились в два с половиной раза.

Отмечается, что в марте Россия обогнала Венесуэлу по объёмам поставок и стала восьмой среди самых крупных поставщиков.

Ранее Лайф сообщал, что Россия может обойти Саудовскую Аравию по объёму золотовалютных резервов.