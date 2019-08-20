Президент Италии принял заявление об отставке премьер-министра Джузеппе Конте

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле. Об этом говорится в заявлении президентского Квиринальского дворца.
— Президент Серджо Маттарелла принял председателя Совмина профессора Джузеппе Конте, передавшего заявление об отставке. Президент принял это к сведению и поручил Конте выполнять текущие обязанности, — поясняется в заявлении администрации главы государства.
В нём также говорится, что 21 августа в 16:00 (17:00 мск) будут начаты политические консультации.
О том, что Конте собрался уйти в отставку, стало известно сегодня. К такому решению его подтолкнули заявления его зама, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который объявил 8 августа, что правящего большинства нет, и призвал к проведению новых выборов.
Джузеппе Конте возглавляет Совет министров Италии с 1 июня прошлого года.
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