Захарова призвала МИД Турции помочь девочке, пострадавшей в бассейне отеля

На завтра запланирована видеоконференция для принятия решения о возможности эвакуации ребёнка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала турецкие власти оказать максимальную помощь девочке из Санкт-Петербурга, пострадавшей на отдыхе в Бодруме. Об этом она написала на своей странице в сети Facebook.

— Посольство РФ в Турции, генконсульство в Анталье делают всё возможное для помощи пострадавшей девочке и её родителям. На связи с администрацией Петербурга, Минздравом РФ (Олег Салагай). Завтра должна пройти видеоконференция для принятия решения о возможности эвакуации. Заряжено всё и все, — заявила она.

Но я бы хотела ещё напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребёнка, чей отдых закончился так трагически Мария Захарова

Генконсульство России в Анталье ранее сообщало, что случай признан страховым, все расходы на лечение возместит страховая компания в рамках лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.

Родителям россиянки было рекомендовано письменно обратиться в Минздрав России, чтобы при необходимости эвакуировать дочь в профильную клинику на родине, отмечало Посольство РФ в Анкаре, сообщение которого приводило РИА "Новости".

Напомним, в отеле турецкого Бодрума руку 12-летней российской девочки засосало в трубу, в результате она захлебнулась. За два дня врачам пять раз приходилось заводить её сердце, пострадавшая в критическом состоянии в коме.