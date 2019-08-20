Трамп призвал Apple прекратить производство в Китае

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Фото © Pixabay

Как сказал американский лидер, если бы не его помощь корпорации, то у неё были бы большие проблемы.

Президент США Дональд Трамп призвал американскую корпорацию Apple перенести своё производство из Китая. Об этом он заявил в Белом доме в рамках встречи с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.

Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая, — пояснил Трамп.

Американский лидер напомнил, что, если бы не его помощь, у корпорации были бы "большие проблемы".

Ранее корпорация Apple заявила, что намерена перенести своё производство в Китай, поскольку таким образом текущие издержки на доставку заметно снизятся.

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