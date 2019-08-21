Учёные прогнозируют повышение уровня Средиземного моря почти на 60 см к 2100-му

Такие выводы были сделаны на основе наблюдений за колебаниями уровня моря девяти приливных электростанций.

Из-за климатических изменений уровень Средиземного моря может повыситься в среднем на 20 сантиметров к 2050 году и на 57 к 2100-му. Об этом сказано в результатах исследования итальянского Национального института геофизики и вулканологии (INGV), которое было опубликовано на сайте научного учреждения.

Так, в Венецианской лагуне к концу этого века средний уровень моря может увеличиться на 82 сантиметра. В исследовании также принимали участие специалисты Сорбонны и Радбудского университета, которые предположили два возможных сценария. Наиболее критичный предусматривает повышение уровня на 20 и 57 сантиметров, а наименее — на 17 сантиметров в 2050 году и на 34 в 2100 году.

Такие выводы учёные сделали на основе наблюдений за колебаниями уровня моря девяти приливных электростанций на Средиземном море и спутниковых геодезических измерений, полученных за последние 20 лет.

Ранее учёные выяснили, что Лондон и Нью-Йорк могут оказаться под водой к 2100 году.