Трамп допустил возможность снижения налогов в США

2

Фото © Flickr / Gage Skidmore

Он назвал страну "номер один в мире по уровню экономики", при этом указав на проблемы Азии и Европы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране могут дополнительно снизить налоги на стимулирование экономики.

Да, мы рассматриваем различные [варианты] снижения налогов... Это одна из причин, почему мы находимся в таком сильном экономическом положении, — приводит РИА "Новости" слова Трампа на встрече с журналистами.

По его словам, США являются страной "номер один в мире по уровню экономики". При этом он указал на проблемы Азии и Европы.

Вы посмотрите на Китай, у Китая был худший год за 27 лет, и они хотят заключить сделку с нами, — отметил президент.

Такие комментарии Трампа прозвучали на фоне прогноза ряда экспертов о скорой рецессии американской экономики, в вероятность которой он не верит.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×