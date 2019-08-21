В Краснодаре произошла массовая перестрелка, есть пострадавшие — видео

В Краснодаре в районе торгового комплекса "Вишняки" произошла массовая перестрелка, в распоряжении Лайфа оказались кадры с места событий.

По словам очевидцев, сперва были слышны разговоры на повышенных тонах возле ларька с шаурмой, после чего раздались многочисленные выстрелы. Как минимум одного пострадавшего увезла прибывшая на место машина скорой помощи.

Также, по неподтверждённым данным, ещё одного раненого участники стрельбы увезли сами на легковом автомобиле. В МВД по г. Краснодару факт стрельбы Лайфу подтвердили, но никакой дополнительной информации по инциденту пока нет.

Все участники событий к моменту приезда полицейских скрылись.