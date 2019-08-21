В Саудовской Аравии вступил в силу закон, позволяющий женщинам путешествовать

Таким образом, они могут покидать территорию королевства без согласия мужчины-опекуна.

В Саудовской Аравии вступили поправки к действующему законодательству, которые касаются уравнивания в правах женщин и мужчин, сообщает Саудовское агентство печати.

— Департамент внутренних дел и его отделения во всех регионах королевства начали претворять в жизнь поправки, указанные в королевском декрете, — отмечает агентство.

В начале августа в Саудовской Аравии приняли поправки, которые уравнивают права достигших 21 года женщин и мужчин, что позволяет дамам покидать территорию королевства без согласия мужчины-опекуна, которым могут быть муж или родственник мужского пола.