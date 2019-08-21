Вооружённый человек проник в Университет Луизианы

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Фото © Twitter/LSU

Неизвестный вооружённый человек пробрался на территорию Университета штата Луизиана. Об этом говорится в твиттере учебного заведения.

— Сообщается, что вооружённый злоумышленник проник в зал Коутса. Бегите, прячьтесь или сражайтесь, — отмечается в заявлении руководства вуза.

Через некоторое время в твиттере университета указали, что сражаться с предполагаемым злоумышленником предлагается только в качестве крайней меры. Руководство учебного заведения подчеркнуло, что опасность ещё не миновала, на месте работают правоохранители.

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