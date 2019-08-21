Депутат Рады посоветовал Зеленскому "попробовать не бояться" разговора с Путиным

Парламентарий напомнил о предвыборных обещаниях украинского лидера, когда тот был готов договариваться с кем угодно ради мира на Украине.

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич полагает, что президенту страны Владимиру Зеленскому лучше "попробовать не бояться" разговора с глазу на глаз с главой РФ Владимиром Путиным.

— Я задаю вопрос: "А может, попробовать?" Может, ему вправду попробовать не бояться поговорить с Путиным тет-а-тет? И если они о чём-то договорятся, то тогда уже собирать "нормандский формат", а не наоборот. В конце концов, вспомните, как Зеленский говорил, что он и с чёртом готов говорить ради мира на Украине, — заявил он в эфире NewsOne.

По мнению депутата, для начала надо провести встречу между украинским президентом и представителями неподконтрольных Киеву территорий и лишь затем назначать встречу в "нормандском формате".

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что основой деятельности Зеленского, подобно его предшественнику Петру Порошенко, являются указания Запада, в связи с чем он не способен вести диалог с республиками Донбасса.