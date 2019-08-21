"А где велосипед?" Украинцев возмутил огромный кортеж Зеленского

Видеозапись с названием "Кортеж из велосипедов", на которой запечатлён проезд Владимира Зеленского по перекрытому шоссе, вызвала бурную реакцию среди украинских пользователей Сети, поскольку на ней не было замечено ни одного двухколёсного транспортного средства, о котором он активно говорил во время своей предвыборной кампании.

— У Яника (Виктора Януковича, экс-президента Украины. — Прим. Лайфа) в кортеже меньше машин было, этот, по ходу, всю студию "95-й квартал" за собой возит, — сыронизировал Виталий Новицкий.

— Где велосипед?!!!! — задаётся вопросом Максим Новохатский, намекая на предвыборные разговоры Зеленского.

— 25 единиц автомобилей и один самокат. Это улучшение, — написал Виктор Боговин, не без иронии отметив самокат, который действительно присутствует на записи, правда, едет он по обочине и в другую сторону.

— Сдаётся, это был лисапедный батальон, — предположил Валерий Гусаров.

Впрочем, среди комментаторов нашлись и те, кто вступился за Владимира Зеленского и напомнил остальным, что помимо украинского лидера в одном из автомобилей также едет первое лицо Израиля Биньямин Нетаньяху, приехавший с официальным визитом.

Ранее Зеленский объяснил, почему передумал ездить на работу на велосипеде, как обещал во время своей предвыборной кампании.