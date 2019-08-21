Верховный суд Судана впервые возглавила женщина

Назначение Намаат Абдаллы последовало за продолжительными спорами между представителями Военного совета и оппозиционного альянса.

Юрист Наамат Абдалла 20 августа была приведена к присяге в качестве главы Верховного суда Судана. Как сообщает Al Rakoba, она стала первой женщиной в истории страны на данной должности. Именно ей сегодня, 21 августа, принесёт присягу вступающий в должность главы управляющего Суверенного совета генерал-лейтенант Абдель-Фаттах аль-Бурхан.

Назначение Намаат Абдаллы последовало за продолжительными спорами между представителями Военного совета и оппозиционного альянса "За свободу и перемены", продвигавшего свою кандидатуру, которая была категорически отвергнута военными.

Суверенный совет, о завершении создания которого сообщили во вторник в Хартуме, будет управлять страной в переходный трёхлетний период. С вступлением в должность одиннадцати его членов переходный Военный совет утратит полномочия и будет распущен.

В состав Суверенного совета, сформированного из пяти представителей армии и шести гражданских лиц, также войдут две женщины. Это Аиша Муса, профессор, магистр Манчестерского университета в области английского языка и литературы, борец за права женщин, которая ещё в 50-х годах прошлого столетия выступала за равноправие полов в Судане, а также христианка Раджа Николас Абдель Масих, до последнего времени работавшая советником в Минюсте Судана.