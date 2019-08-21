США поставят Тайваню истребители F-16 на восемь миллиардов долларов

Американские законодатели должны будут в течение 30 дней изучить новый контракт.

Госдеп США согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16 на восемь миллиардов долларов, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

Американское правительство полагает, что это решение "соответствует Закону об отношениях с Тайванем" и новая сделка "поспособствует продвижению мира и стабильности в Тайваньском проливе и регионе" в целом.

Законодательная ветвь американской власти должна в течение 30 дней изучить новый контракт.

В июне стало известно о том, что США хотят продать Тайваню вооружение общей стоимостью более 2 миллиардов долларов, в том числе танки и ракетные комплексы. Укрепить военный потенциал республика решила в свете напряжённых отношений с КНР. В Китае осудили решение США и выступили против передачи Тайваню оружия.

Китайская Республика на Тайване — по сути отдельное государство, которое Китай называет своей провинцией. Отделение произошло в 1949 году после гражданской войны. С тех пор отношения между Китаем и Тайванем постоянно накалялись.