Warner Bros. и Вачовски снимут "Матрицу-4" с тем самым актёрским составом

Главные роли в фильме исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, которые, как и в 1999-м, сыграют Нео и Тринити.

Американская киностудия Warner Bros. Picture Group к радости своей многомиллионной армии фанатов наконец официально подтвердила свои намерения снять-таки продолжение легендарной трилогии "Матрица". Об этом сообщает Variety.

По информации издания, работу над созданием картины в роли и сценариста, и режиссёра снова будет возглавлять Лана Вачовски, ранее известная как Лоуренс Вачовски.

Главные роли в фильме исполнят главный герой первых частей Киану Ривз, а также Керри-Энн Мосс, которые сыграют Нео и Тринити соответственно. Будет ли принимать участие в съёмках Лоренс Фишберн (Морфеус), пока неизвестно, как и не сообщаются детали будущего сюжета.

Известно лишь, что работа над картиной начнётся в 2020 году, а её релиз запланирован на 2021 год.