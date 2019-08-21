Российские спутники будут искать озоновые дыры в атмосфере

Оказалось, что они могут появляться в совершенно разных местах, а не только над полярными областями.

Российские космические аппараты "Ионосфера-М", первый запуск которых планируется в 2021 году, будут мониторить не только космическую погоду, но и составлять карты озонового слоя Земли, рассказал РИА "Новости" главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

По его словам, программа предполагает создать четыре спутника, которые запустят попарно в качестве попутной нагрузки.

— Первый запуск вместе с метеорологическим аппаратом "Метеор" планируется в конце 2021 года. Лётные образцы бортовых ионозондов изготовлены, — рассказал Пулинец.

Для того чтобы составить карту озоновых дыр, на спутниках установят специальный прибор — озонометр, который станет улавливать отражённый от поверхности планеты солнечный свет, получая полное содержание озона во всей толще атмосферы.

Учёный также пояснил, что не все специалисты считают, что основной причиной разрушения озонового слоя является промышленное производство. В ходе длительных наблюдений выяснилось, что озоновые дыры могут появляться в совершенно разных местах, а не только над полярными областями.

— Как показал почётный научный сотрудник МГУ, доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин, уровень озона каким-то образом связан с климатом и погодой. Области с повышенным содержанием озона страдают от морозов, а пониженная концентрация ведёт к повышению температуры, — пояснил Пулинец.

Новые данные со спутников, по его словам, смогут помочь разобраться в ситуации.