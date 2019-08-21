Собянин пообещал сделать пересадки с МЦД на метро бесплатными

Пассажиры Московских центральных диаметров смогут абсолютно бесплатно пересаживаться на Московский метрополитен. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время инспектирования хода работ по реконструкции платформы "Сетунь" МЦД-1.

— (МЦД) это новый вид транспорта, который вмещает в себя лучшие черты городского и пригородного транспорта. По сути дела — наземное метро. <...> Это интеграция с метрополитеном и бесплатная пересадка на метро, и сами тарифы максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт, — приводит его слова АГН "Москва".

Градоначальник также добавил, что вопрос урегулирования тарифов будет обсуждаться и утверждаться уже в ближайшее время.

Ранее Лайф сообщал, что движение по МЦД будет запущено в 2019 году, а сами проекты МЦД-1 и МЦД-2 будут полностью завершены к 2022 году.