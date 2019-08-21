Полиция США: Опасности вооружённого нападения в Университете Луизианы нет

Угроза вооружённого нападения в Университете штата Луизиана миновала. Об этом говорится в заявлении подразделения полиции, отвечающего за безопасность на территории вуза.

— Полиция провела расследование сообщений о вооружённом неизвестном на территории зала Коутса и сделала вывод, что угрозы нет. LSU возвращается к нормальному режиму работы, — приводит сайт вуза сообщение полиции.

Ранее в твиттере учебного заведения появилось предупреждение о том, что на территорию вуза якобы пробрался вооружённый злоумышленник.