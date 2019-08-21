В США организатор "аферы века" покончил с собой

Мужчина более пяти лет занимался продажей "экологически чистых" продуктов, которые на самом деле таковыми не являлись.

Фермер Рэнди Констант из города Чилликот, штат Миссури, которого ранее признали виновным в организации крупнейшей в истории США мошеннической схемы с экологически чистыми продуктами, покончил с собой буквально незадолго до перевода в федеральную тюрьму. Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, 60-летний Рэнди был приговорён к 122 месяцам (чуть больше 10 лет) тюремного заключения ещё 16 августа, однако суд разрешил мужчине самостоятельно явиться в тюрьму и дал ему на это отсрочку в несколько недель, поскольку тот был признан не опасным для общества и не склонным к побегу.

Тело мужчины нашли в его собственном доме без признаков жизни. По информации правоохранителей, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Ранее следователям удалось доказать, что предприимчивый фермер в период с 2010 по 2017 год реализовал примерно 3600 вагонов "экологически чистых" кукурузы и бобов, которые на самом деле выращивались по традиционным технологиям, включая использование пестицидов.

По данным следствия, в 2016 году его продажи составили 7 процентов органической кукурузы, выращенной в США в 2016 году, и 8 процентов органических соевых бобов.