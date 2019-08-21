Walmart будет судиться с Tesla из-за возгорания солнечных батарей

Торговая сеть призывает компанию Маска к ответственности за нарушения условий контракта, халатность, а также несоответствие её продукции отраслевым стандартам.

Торговая сеть Walmart подала в суд на компанию Tesla предпринимателя Илона Маска после ряда случаев возгорания батарей её производства, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

В заявлении сказано, что с 2012 по 2018 год произошло по меньшей мере семь случаев возгорания солнечных батарей Tesla, которые были установлены на крышах многих магазинов Walmart.

Торговая сеть намеревается привлечь компанию Маска к ответственности за нарушения условий контракта, халатность, а также несоответствие её продукции отраслевым стандартам. Как утверждают владельцы Walmart, регулярный осмотр солнечных панелей на наличие неисправностей проводили некомпетентные сотрудники Tesla, а при установке самих устройств допускались технические недочёты, которые в конечном итоге привели к возгоранию.

В иске в Верховный суд штата Нью-Йорк сказано, что Walmart намерена добиться того, чтобы Tesla обязали демонтировать все солнечные батареи, которые установлены более чем на 240 магазинах сети. Кроме того, в компании хотят добиться возмещения ущерба из-за возгораний.

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