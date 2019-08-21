Мадуро заявил, что Венесуэла и США ведут переговоры уже несколько месяцев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил факт переговоров чиновников своей страны с США, отметив, что диалог длится уже несколько месяцев. Трансляция его выступления велась в "Твиттере".

— Подтверждаю, что несколько месяцев поддерживаются контакты с представителями Правительства США с моего разрешения, — сказал Мадуро.

В прямом эфире венесуэльский президент зачитал сообщения от СМИ по поводу заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что уже несколько месяцев ведутся переговоры США и "высокопоставленных представителей" Венесуэлы.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о блокировке всей собственности венесуэльских властей в США.