Мадуро заявил, что Венесуэла и США ведут переговоры уже несколько месяцев

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото © Twitter / Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил факт переговоров чиновников своей страны с США, отметив, что диалог длится уже несколько месяцев. Трансляция его выступления велась в "Твиттере".

Подтверждаю, что несколько месяцев поддерживаются контакты с представителями Правительства США с моего разрешения, — сказал Мадуро.

В прямом эфире венесуэльский президент зачитал сообщения от СМИ по поводу заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что уже несколько месяцев ведутся переговоры США и "высокопоставленных представителей" Венесуэлы.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о блокировке всей собственности венесуэльских властей в США.

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