Росстат выяснил, сколько россияне тратят на алкоголь и табак

Самыми большими расходами на покупку этих товаров отметились жители ЕАО, ЯНАО, Хакасии и Костромской области.

По итогам ушедшего 2018 года россияне тратили на покупку алкоголя и табачных изделий в среднем 3% общих потребительских расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Самыми большими расходами на покупку этих товаров отметились жители Еврейской автономной области — 6%, Ямало-Ненецкого АО — 5,7%, а также Республики Хакасия и Костромской области — по 4,3% от суммы общих расходов.

Самые же минимальные суммы затрат на табак и алкоголь были зафиксированы в Чеченской Республике — 0,1%, Ингушетии — 0,3%, Карачаево-Черкесской Республике — 1,2%. Четвёртое и пятое место с конца таблицы поделили Республика Дагестан и Тамбовская область.

Отмечается, что жители крупнейших городов России, Москвы и Санкт-Петербурга в среднем тратили на эти две категории товаров 3,4% и 2,7% общих расходов соответственно.

Ранее эксперты Росстата выяснили, в каких регионах России тратят больше всего денег на еду.