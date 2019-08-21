Росстат выяснил, сколько россияне тратят на алкоголь и табак

По итогам ушедшего 2018 года россияне тратили на покупку алкоголя и табачных изделий в среднем 3% общих потребительских расходов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Самыми большими расходами на покупку этих товаров отметились жители Еврейской автономной области — 6%, Ямало-Ненецкого АО — 5,7%, а также Республики Хакасия и Костромской области — по 4,3% от суммы общих расходов.
Самые же минимальные суммы затрат на табак и алкоголь были зафиксированы в Чеченской Республике — 0,1%, Ингушетии — 0,3%, Карачаево-Черкесской Республике — 1,2%. Четвёртое и пятое место с конца таблицы поделили Республика Дагестан и Тамбовская область.
Отмечается, что жители крупнейших городов России, Москвы и Санкт-Петербурга в среднем тратили на эти две категории товаров 3,4% и 2,7% общих расходов соответственно.
Ранее эксперты Росстата выяснили, в каких регионах России тратят больше всего денег на еду.
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