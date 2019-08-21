США и Румыния решили укреплять оборону в Восточной Европе

США и Румыния договорились об укреплении обороны в Восточной Европе, в том числе и на Чёрном море, заявили в Белом доме.

— Наши военные стоят плечом к плечу на защите свободы и надеются укрепить наши оборонные и сдерживающие позиции на восточном фланге НАТО, в том числе в Чёрном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности, — сказано в заявлении по итогам встречи президента США Дональда Трампа и лидера Румынии Клауса Йоханниса в Белом доме.

С 2016 года в Румынии действует американская военная база, на которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3. Они предназначены, как заявляют в Пентагоне, для перехвата баллистических ракет. При этом Россия неоднократно обвиняла США в том, что Mk-41 могут использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk, нарушающих Договор РСМД, который прекратил действовать 2 августа.