Пушков указал на несоответствие санкционной политике слов Трампа о России в G8

Как отметил сенатор, прежде чем рассуждать о "Большой восьмёрке", необходимо отказаться от санкций.

Председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своём твиттере слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что не будет возражать против возвращения Москвы в "Большую семёрку" и возобновления работы группы в формате G8.

— Здравая мысль, более того — единственно верная. Остаётся только непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России, — сыронизировал сенатор.

По его словам, прежде чем рассуждать о "Большой восьмёрке", необходимо отказаться от санкций.

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих государств мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.