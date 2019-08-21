ВЦИОМ: Большинство россиян не любят фотографироваться

Чаще всего жители страны публикуют свои снимки во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и "Инстаграме".

Подавляющее большинство россиян (82%) старше 18 лет не любит фотографироваться, но при этом 70% делают это время от времени, свидетельствует опрос ВЦИОМ, предоставленный ТАСС.

В опросе сказано, что чаще всего не любят фотографироваться люди старше 60 лет (88%) и те, кто почти не пользуется Интернетом (87%).

Больше всего любят фотографироваться россияне возрастом от 18 до 24 лет (34%). При этом около половины (47%) недовольны тем, как они выглядят на снимках, и чаще всего это женщины (52%), люди от 45 до 59 лет (52%) и респонденты старше 60 (55%).

Свои фотографии обычно нравятся 45% снимающих россиян. Чаще всего об этом заявляют представители мужской аудитории (49%) и молодёжь: 66% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет, 57% — от 25 до 34 лет.

По данным опроса, чаще всего россияне публикуют свои фотографии во "ВКонтакте", в "Одноклассниках" и "Инстаграме".

При этом в "Одноклассниках" чаще всего публикуют фотографии респонденты от 45 до 59 лет (64%) и старше 60 (92%).

Во "ВКонтакте" и "Инстаграме" в основном публикуют свои фотографии пользователи от 18 до 24 лет (84% и 83% соответственно) и от 25 до 34 лет (72% и 49% соответственно).

Для фотосъёмки преимущественно используют мобильный телефон или смартфон 82% опрошенных. Снимки на цифровые фотоаппараты делают лишь 15% опрошенных, а на плёночные — всего лишь около 1% респондентов.