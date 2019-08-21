Платные дороги в России могут стать бесплатными для электромобилей

Платные дороги в России уже в ближайшем будущем могут стать бесплатными для электромобилей. Соответствующий документ находится на рассмотрении Минпромторга и МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НТИ "Автонет".

В рамках рабочей группы НТИ "Автонет" по совершенствованию законодательства также идёт обсуждение законодательных инициатив по созданию льготных условий для владельцев электромобилей.

Эксперты "Автонета" уверены, что введение дополнительных мер сможет повысить популярность электрокаров в России, при этом сама по себе инициатива не несёт значительных экономических потерь, ведь на данном этапе количество электромобилей в стране не превышает 4 тысяч.

Отмечается, что, судя по динамике роста продаж, электромобили набирают популярность в России. Так, за первое полугодие 2019 года было продано 147 машин без бензиновых двигателей, тогда как за аналогичный период 2018-го — лишь 52.