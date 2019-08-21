Учёные выяснили, что полным людям легче переносить жару, чем худым

При этом высокая температура усугубляет ряд заболеваний и оказывает влияние на сон.

Люди с избыточным весом лучше чувствуют себя в периоды аномальной жары из-за того, что жировая прослойка предотвращает от перегрева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование российских учёных "Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы".

— Вопреки расхожему представлению, избыточная масса тела не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары. Напротив, отмечается положительная корреляция между массой тела и качеством жизни в этот период, — сказано в докладе.

Как поясняется в исследовании, удельная теплопроводность жировых тканей ниже, чем у других в организме, из-за этого подкожная ткань не даёт пройти теплу. По этой же причине люди с избыточным весом более чувствительны к умеренному тепловому стрессу.

В то же время, когда температура окружающей среды становится выше, чем кожи, худые люди теряют тепло путём излучения и конвекции медленнее, чем тучные.

При этом высокая температура усугубляет такие заболевания, как сахарный диабет, болезни лёгких, неврологические и психические заболевания, язвенную болезнь, заболевания почек, а также оказывает влияние на сон.

Под "волнами жары" авторы доклада имеют в виду три и более последовательных дня, когда среднесуточная температура выше порога жары, что для Москвы составляет +23 градуса.

Однако ранее синоптики предупредили, что в столице не стоит ждать очередной волны тепла.