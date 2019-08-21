Милонов предложил МВД создать спецслужбу по борьбе с рабством животных

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе МВД письмо, в котором предложил создать специальную полицейскую службу по защите прав животных. Об этом сообщает РИА "Новости".

По мнению парламентария, создание такого подразделения в рамках МВД могло бы стать сигналом для всего общества о гуманизации отношения к братьям меньшим в стране, и помогло бы россиянам привить ответственное отношение к питомцам.

Милонов также подчеркнул, что на рынке продажи животных в настоящее время наблюдается ранее небывалый подъём, а при наличии денег можно стать владельцем почти любого зверя.

При этом он подчёркивает, что животные также часто становятся буквально "рабами" в туристических местах и эксплуатируются без положенного отдыха и ухода, а после этого выбрасываются или усыпляются.

Ранее Лайф сообщал, что Милонов предложил вернуть наказание для тунеядцев.