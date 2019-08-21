В Минздраве рассказали, как побороть стресс

Специалисты не рекомендуют есть на ходу, к приёмам пищи стоит относиться как ко времени отдыха.

Орехи, бананы и имбирь, полноценный сон, плавание и чередование периодов интенсивной работы с отдыхом могут помочь в борьбе со стрессом и сократить риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

— В современном обществе бегство от стресса — занятие сложное, но не безнадежное. Есть рациональный подход: обучение навыкам преодоления стресса, повышение стрессоустойчивости. Помочь в этом могут занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе, — сказано в сообщении.

Для самостоятельной борьбы со стрессом рекомендуется высыпаться, каждый день отводить немного времени на релаксацию, а также чередовать периоды интенсивной работы и полноценный отдых.

Также снять эмоциональное напряжение помогает физическая нагрузка, в особенности связанная с водой, например, плавание. При этом эксперты считают, что не нужно снимать стресс алкоголем и сигаретами, поскольку так проблемы не исчезнут, но пострадает здоровье.

В борьбе со стрессом также помогает правильное питание. Специалисты не рекомендуют есть на ходу, к приёмам пищи стоит относиться как к времени отдыха. А такие продукты, как горький шоколад, орехи, бананы и имбирь способны повысить настроение.

— Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам, — советуют специалисты.

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