КНДР обвинила США в срыве диалога

Как отметили в Северной Корее, Пхеньян "вынужден разрабатывать, испытывать и развёртывать мощные средства".

КНДР обвинила США в нагнетании напряжённости на Корейском полуострове, что может вести к срыву диалога. Об этом пишет центральная северокорейская газета Rodong Sinmun.

— Неизменная враждебная политика Штатов заставляет нашу страну предпринимать контрмеры по укреплению обороны, чтобы противостоять потенциальным и прямым угрозам, — поясняется в статье.

В качестве одного из примеров враждебности газета назвала совместные командно-штабные учения Вашингтона и Сеула, завершившиеся 20 августа.

— Если напряжённость и конфронтация будут расти, отношения [КНДР и США] не смогут улучшиться, не будет конструктивного диалога и прочного мира. Мы не единожды предупреждали, что направленные на Северную Корею враждебные действия, такие как военные учения, мешают улучшению отношений с Вашингтоном и ведут к пересмотру шагов, уже предпринятых на этом направлении, — указывает издание.

В связи с этим, отмечают авторы статьи, Пхеньян "вынужден разрабатывать, испытывать и развёртывать мощные средства, которые необходимы для национальной обороны".

В ходе последней встречи 30 июня на межкорейской границе в Пханмунджоме американский лидер Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын договорились о перезапуске переговоров на рабочем уровне. Но этого до сих пор не произошло из-за недовольства Пхеньяна южнокорейско-американскими учениями и серии ракетных пусков, осуществлённых КНДР.