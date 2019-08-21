Россия созывает Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Встреча будет проведена в четверг в открытом формате с докладом представителя генерального секретаря организации.

Совбез ООН 22 августа проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, которые нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет ТАСС со ссылкой на и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. Запрос о проведении заседания направили Россия и Китай.

— Мы вместе с Китаем сегодня запросили заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий, — приводит агентство слова Полянского.

По его словам, заседание будет проведено в четверг (в 22:00 по московскому времени) в открытом формате с докладом представителя генерального секретаря ООН.

Напомним, в начале 2018 года Вашингтон заявил о выходе из Договора о РСМД, заявив, что РФ якобы в течение длительного времени его нарушает. Однако недавно США опубликовали видео пуска ракеты, запрещённой соглашением. По предположению Москвы, её разработка началась ещё в период действия договора.

В США прокомментировали разработку гиперзвуковой ракеты, запрещённой ДРСМД