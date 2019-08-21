Пользователи смогут следить за поступившими в Facebook данными о себе

В компании отметили, что люди могут быть не знакомы с некоторыми приведёнными в списке приложениями или интернет-ресурсами.

Администрация "Фейсбука"собирается предоставить функцию, которая позволит пользователям узнать, какая информация о них поступает в соцсеть с других интернет-ресурсов, а также удалить эти данные. Об этом сказано в заявлении "Фейсбука".

В соцсети хотят открыть для просмотра раздел, в котором будет приведён список сайтов и приложений, собирающих сведения о пользователях. Указанные данные в "Фейсбуке" будут использовать для подбора наиболее подходящих для владельца учётной записи рекламных объявлений. Таким образом, пользователи смогут не только просмотреть сведения о себе, но и удалить эту информацию из "Фейсбука" или заблокировать.

В заявлении отмечается, что пользователи могут быть не знакомы с некоторыми приведёнными в списке приложениями или интернет-ресурсами. Причиной этому может быть то, что несколько человек в семье пользуются одним персональным компьютером.

В администрации соцсети рассказали, что функция будет доступна сначала для жителей Ирландии, Южной Кореи и Испании. При этом причину данного выбора не назвали. В течение "последующих месяцев" функцию будут предоставлять и для пользователей в других странах.

Ранее стало известно, что пользователи "Инстаграма" смогут сообщать о появлении фейкового контента в соцсети.