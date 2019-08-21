Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову

Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".
— Приятно быть цитируемым живым классиком, — иронизировала она, комментируя фотоколлаж, на котором изображены она и Бузова.
Некоторые пользователи поддержали украинскую исполнительницу.
А вот вокал и харизму не купишь ни за какие деньги
И песня в вашем репертуаре
Впрочем, ряд комментаторов усомнился в оправданности таких заявлений Поляковой, отметив, что сейчас в тренде мода 90-х.
Ну это вы уж замахнулись, от 90-х сейчас все берут по максимуму, модно же. В таком случае вы украли образ Аллегровой
Полякова решила хайпануть на Бузовой... Сейчас же все это делают, кто хочет внимания
Если серьёзно, то Оля Бузова не знает Полякову
Никакого плагиата, этот клип станет в сотни раз популярней вашего. Так что нойте втихаря
Оля Полякова — украинская певица, телеведущая и актриса. Её дискография насчитывает три альбома. В феврале прошлого года она была признана самой красивой украинкой года по версии журнала Viva!.
Ольга Бузова — экс-участница, а затем ведущая реалити-шоу "Дом-2". С 2011 года она начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
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