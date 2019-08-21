Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову

Впрочем, пользователи соцсетей усомнились, что у исполнительницы есть основания для таких обвинений.

Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".

— Приятно быть цитируемым живым классиком, — иронизировала она, комментируя фотоколлаж, на котором изображены она и Бузова.

Некоторые пользователи поддержали украинскую исполнительницу.

А вот вокал и харизму не купишь ни за какие деньги green_alligator444

И песня в вашем репертуаре kravcenko__dasha

Впрочем, ряд комментаторов усомнился в оправданности таких заявлений Поляковой, отметив, что сейчас в тренде мода 90-х.

Ну это вы уж замахнулись, от 90-х сейчас все берут по максимуму, модно же. В таком случае вы украли образ Аллегровой yanonakuznetsova

Полякова решила хайпануть на Бузовой... Сейчас же все это делают, кто хочет внимания bagira0702e

Если серьёзно, то Оля Бузова не знает Полякову denisko68

Никакого плагиата, этот клип станет в сотни раз популярней вашего. Так что нойте втихаря kaspersky134

Оля Полякова — украинская певица, телеведущая и актриса. Её дискография насчитывает три альбома. В феврале прошлого года она была признана самой красивой украинкой года по версии журнала Viva!.

Ольга Бузова — экс-участница, а затем ведущая реалити-шоу "Дом-2". С 2011 года она начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".