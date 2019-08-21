Осуждённый за изнасилования детей кардинал проиграл апелляцию в суде Австралии

Кардинал Джордж Пелл, едва не ставший в 2013 году папой римским и осуждённый за растление малолетних, проиграл апелляцию в суде Австралии. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным журналистов, судьи отклонили все 13 причин, которыми пыталась апеллировать защита экс-кардинала. Теперь адвокаты намерены оспорить это решение в Верховном суде Австралии.

Отмечается, что в 2013 году Джордж Пелл был одним из фаворитов в борьбе за кресло папы римского, однако конклав избрал кардинала Хорхе Марио Бергольо, ставшего впоследствии Франциском.

В марте текущего года священнослужитель был приговорён к шести годам тюремного заключения за сексуальное надругательство над двумя 13-летними мальчиками из церковного хора в 1996 году.