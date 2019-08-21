В телецентре Ташкента произошёл сильный пожар

Сильный пожар произошёл ночью на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана в Ташкенте, сообщает управление пожарной безопасности узбекистанской столицы.

По информации управления, 21 августа в 01:54 (23:54 по московскому времени) на оперативный пульт поступило сообщение о возгорании — горели столовая и вспомогательные помещения телецентра на площади 400 кв. м. Пожарные расчёты прибыли на место в 02:00 (00:00), огонь локализовали в 02:45 (00:45) и ликвидировали в 03:36 (01:36).

— Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано, — уточняется в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Сумма причинённого ущерба выясняется.