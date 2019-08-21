Число жертв страшного ДТП на трассе в Якутии возросло до шести человек

Один из четырёх пострадавших в страшной аварии на трассе "Лена" в Якутии умер в больнице, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

— Вчера, 20 августа, в Нерюнгринской ЦРБ скончался один из пострадавших в ДТП. Два человека выписались из отделения больницы. Одного пациента ранее доставили в медучреждение города Якутска, — приводит агентство слова собеседника.

КамАЗ столкнулся с Toyota Mark II на трассе "Лена" в Якутии 13 августа. Погибло пять человек, четверых госпитализировали в тяжёлом состоянии. Все эти девять человек ехали в легковушке.

Лайф публикует фото с места ДТП в Якутии, где погибло пять человек