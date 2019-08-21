Сотрудники МЧС спасли шесть котиков из затопленного дома под Хабаровском

Днём ранее из этого же здания была эвакуирована женщина с собакой, жившая более двух недель без воды и еды.

Сотрудники МЧС спасли шестерых котов, которые прятались от паводка в одном из подтопленных домов на острове Большой Уссурийский неподалёку от Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что за день до этого из того же здания была эвакуирована женщина с собакой, которая не смогла самостоятельно выбраться из зоны бедствия. Она рассказала сотрудникам, что в доме осталось ещё три кота.

— На следующий день спасатели вновь вышли на своё дежурство по островным территориям. Но, помня и переживая за жизнь трёх котов, которые остались одни в затопленном доме, они, недолго думая, решили вернуться и всё-таки забрать животных на Большую землю, — говорится в сообщении.

Однако операция пошла не по плану, когда вернувшиеся из затопленного дома члены спасательного отряда сообщили, что в доме помимо обозначенных трёх есть ещё один кот и двое котят. Было принято решение забрать и их тоже.

В этот момент один из спасённых барсиков, будучи напуганным ситуацией, решил сбежать с катера МЧС и бросился на ближайшее дерево, откуда его снова пришлось снимать. В конечном итоге всех животных таки удалось собрать на судне и доставить на сушу, где взрослые коты разбежались.

Оставшиеся же два маленьких рыжих комочка нашли себе новый дом у одного из своих спасителей, добавили в ведомстве.