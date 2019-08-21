В Татарстане полиции пришлось вступить в бой с грабителями, чтобы задержать их

У злоумышленников был изъят газовый револьвер системы Нагана и муляж гранаты, а сами они, предположительно, были под наркотиками.

В Татарстане полицейские совместно с Росгвардией задержали группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, при этом им пришлось применить оружие, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, сначала подозреваемые угнали автомобиль из одного из автосервисов в Казани, после чего напали на 27-летнего жителя, избив его, отобрав деньги и телефон. Затем преступники ограбили квартиру в Набережных Челнах, украв оттуда 15 тысяч долларов.

При задержании мужчины оказали вооружённое сопротивление: выстрелив несколько раз в правоохранителей, они стали угрожать взорвать гранату.

— Территория населённого пункта была оцеплена нарядами полиции. На предложение сдаться добровольно они ответили отказом и попытались скрыться, однако были задержаны. У них изъяты газовый револьвер системы Нагана и муляж гранаты, — приводит слова Волк РИА "Новости".

Как считает следствие, злоумышленники могли быть под действием наркотиков.